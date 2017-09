Vreselijke botsing overschaduwt glansprestatie van regisseur De Bruyne, goed voor 2 assists

Kristof Terreur in Manchester

9/09/17 - 15u30

© epa.

De nul is weg. Een vraag daarover zal hij niet meer krijgen. Het standaardantwoord, meestal gevolgd door een zucht, hoeft hij niet meer boven te halen. Kevin De Bruyne (26) blonk als regisseur uit tegen Liverpool, met twee assists erbovenop. Zijn eerste van het seizoen. City blies The Reds met forfaitcijfers weg. Jesus, Sane (beiden 2 goals) en Agüero (goal en assist) stonden naast De Bruyne te blinken, maar discussiepunt in Manchester was de vreselijke botsing tussen Mané en keeper Ederson. Voet vol op de kaak. Auch.

Herhalingen waren niet nodig. Sadio Mané, die alleen op doel dacht aan te stormen, had zijn ogen op de bal. Ederson kwam met het hoofd vooruit, ietwat gebogen aangestormd. De doelman was sneller op de bal. De hoge voet van Mané raakte hem op volle snelheid recht op de kaak. Lelijke botsing. Met het zuurstofmasker op de mond werd Ederson het stadion uitgedragen. Acht minuten lag de wedstrijd stil. Geen prettig tafereel. Op dat moment stond Mané al onder de douche. De aanvaller van Liverpool, in de vorm van zijn leven, had nooit de intentie om de keeper te blesseren, maar de voet ging wel gevaarlijk hoog. Ref Moss twijfelde geen seconde. De meesten zouden geel trekken, hij rood. Wegens de gevolgen wellicht ook. Ederson was bij bewustzijn, doorstond de testen voor een hersenschudding, maar de dokters maakten zich zorgen om kaak -en jukbeenderen. In het medisch centrum van City, op een steenworp van het stadion, onderging hij meteen scans. Na het elftal dook Ederson opnieuw op in de tunnel. De gevolgen vallen mee. Het had erger kunnen zijn.



In de schaduw van het incident blonk ene Kevin De Bruyne uit. Zijn prestaties waren tot nu toe wat onder de radar gebleven, omdat hij in de eerste drie matchen in een defensievere rol was geduwd door Guardiola. Naar het beeld van de Rode Duivels: meer controleur en spelverdeler, dan nummer tien. Het had zijn weerslag op de cijfers. 0 goals, 0 assists. Sommigen gingen al morren, omdat hij wellicht te weinig punten opbracht voor hun Fantasy Football Team, maar ook als 8 speelde De Bruyne zijn matchen. Vooral zijn laatste halfuur tegen Everton was er een voor de fijnproevers. In zijn eentje trok hij voor de defensie aan de touwtjes. Dat kan hij ook. Alleen haal je in die rol zelden de samenvattingen.



Deze middag maakte hij met zijn directheid het verschil. Halverwege de eerste helft profiteerde hij optimaal van onhandigheden bij Liverpool. Mignolet pompte een terugspeelbal misschien iets te overhaast naar voren. Henderson stond niet op te letten. Balverlies tot gevolg. De Bruyne rook de mogelijkheid. Met een steekpass legde hij de bal heerlijk in de rug van de defensie, Agüero deed de rest. Hij degradeerde Mignolet tot een kegel. Simpel omspelen en de 1-0 in het mandje leggen. De Argentijnse sluipschutter is niet Guardiola's favoriet wegens niet altijd even werklustig, maar doelpunten maken kan hij wel. 124 nu al in de Premier League. Geen aanvaller van buiten de EU die de afgelopen 25 jaar beter deed. Salah vergat oog in oog met Ederson de gelijkmaker binnen te trappen - zonder Kompany rammelde het in de aanvangsfase toch in de defensie van City. Mignolet redde goed met de voet op een poging van Jesus en deed dat in de fase erop nog eens netjes over toen Stones van dichtbij kon uithalen. De doelman voorkwam erger.



Na de botsing met Ederson en de rode kaart voor Mané was de match geen match meer. City freewheelde naar een ruime zege. Bij de eerste gekrulde voorzet van De Bruyne, die waar hij een patent op heeft, stond Jesus nog buitenspel. Toen hij de tweede keer zijn voorhamer bovenhaalde, van de andere kant, was het wel raak. Wedstrijd helemaal over. De assistmachine draait weer. "Dit team, deze club is heel blij met een speler als hij."



Een niet zelfzuchtige Agüero bezorgde Jesus na de pauze zijn tweede. Invaller Sané legde de eindstand vast, na een aanval waarin de Bruyne opnieuw een hoofdrol speelde en een geweldige uithaal. De vierde en vijfde om de oren van Mignolet. Die had zich zijn comeback tussen de palen ongetwijfeld anders voorgesteld. Dreun voor Liverpool. Forfaitcijfers. De zwaarste nederlaag in tien jaar voor Jürgen Klopp.