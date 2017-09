City-doelman Ederson afgevoerd na vreselijke botsing met Mané

Kristof Terreur in Manchester

9/09/17 - 14u32

© epa.

Fases zoals je ze liever niet ziet gebeuren. Ederson, Braziliaanse doelman van Manchester City, werd in de topper tegen Liverpool afgevoerd na een vreselijke botsing met de hoge voet van Sadio Mané. Die plantte de studs, onvrijwillig, op de kaak. Er kwam zuurstof aan te pas. Ederson werd recht richting het medisch centrum van City gevoerd. De twee assists van De Bruyne verdwenen zo op het achterplan.

Herhalingen waren niet nodig. Sadio Mané had zijn ogen op de bal. Ederson kwam met het hoofd vooruit, ietwat gebogen aangestormd. De doelman was sneller op de bal. De hoge voet van Mané raakte hem op volle snelheid recht op de kaak. Lelijke botsing, mogelijk één met verregaande gevolgen. Met het zuurstofmasker op de mond werd Ederson het stadion uitgedragen. Acht minuten lag de wedstrijd stil. Na wat boegeroep over en weer viel er een akelige stilte in het Etihad Stadion. Geen prettig tafereel. Op dat moment stond Mané al onder de douche. De aanvaller van Liverpool, in de vorm van zijn leven, had nooit de intentie om de keeper te blesseren, maar de voet ging wel gevaarlijk hoog. Ref Moss twijfelde geen seconde. De meesten zouden geel trekken, hij rood. Wegens de gevolgen wellicht ook.



Aan de rust staat Manchester City 2-0 voor. Twee doelpunten die voortvloeiden van de voet van Kevin De Bruyne. Met een schitterende steekpass zette hij Agüero op weg naar de openingstreffer - de omspeelde Mignolet was toeschouwer. Met een voorzet, op slag van rust, zette hij Jesus op weg naar de 2-0. Voor De Bruyne, die de voorbije weken in een meer defensieve rol speelde, nog maar zijn eerste twee van het seizoen. De nul is eindelijk weg.