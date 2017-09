Lewandowski is kritisch voor transferpolitiek van eigen ploeg: "Bayern moet topspelers aan hoge sommen durven kopen"

Bewerkt door Glenn Van Snick

Robert Lewandowski vindt dat Bayern München meer moet investeren in topspelers. De Poolse wereldspits uit vandaag in een interview met Der Spiegel kritiek op het transferbeleid van zijn club.

"Bayern moet met iets naar buiten komen en creatief zijn als de club nog spelers van wereldniveau naar München wil brengen", zegt hij. "Als je op het hoogste niveau wil meespelen, heb je dergelijke spelers nodig. Bovendien maken zo'n vedetten de andere spelers beter."



Lewandowski draagt het shirt van de Duitse Rekordmeister sinds 2014 en werd met de club al drie keer kampioen. Succes in de Champions League bleef echter uit. "We kunnen alleen concurrentieel blijven en internationaal succes behalen als we topspelers kopen", meent de Pool.



Teams als PSG en Manchester City strooien kwistig met miljoenen om sterren aan te trekken. In tegenstelling tot Bayern, dat een eerder terughoudende transferpolitiek hanteert. Dat lijkt de 29-jarige Lewandowski te frustreren. "Tot vandaag heeft Bayern nog nooit een hogere transfersom dan 40 miljoen betaald voor een speler. In het internationale voetbal is dat een bedrag waarmee je nu eerder de middelmaat koopt dan de absolute top", gaat de spits verder.



Lewandowski blijkt evenmin een voorstander van de wereldwijde (lucratieve) zomertournees die topclubs, waaronder Bayern, maken. "Ik sta daar sceptisch tegenover", zegt de Pool. "Niet alleen is er in die periode al een grote fysieke belasting door de training. Daarnaast ben ik er evenmin van overtuigd dat het qua marketing veel opbrengt."



Bayern München is volgende week dinsdag (12 september) de eerste tegenstander van Anderlecht in de groepsfase van de Champions League. De Duitsers ontvangen paars-wit op de openingsspeeldag in groep B in de Allianz Arena.