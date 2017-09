Hazard start nog op bank bij Chelsea

Kristof Terreur in Engeland

9/09/17 - 09u41

© Photo News.

Een basisplaats krijgt hij nog niet, maar Eden Hazard maakt vandaag in Leicester ook voor Chelsea zijn wederoptreden. Aan de zijde van Michy Batshuayi stapte hij gisteren op de privéjet van de kampioen richting Midlands. "Eden heeft hard gewerkt, ik kan weer op hem rekenen", zegt Antonio Conte. "Ik moet nu enkel nog denken over het juiste moment en het juist aantal minuten dat hij in actie zal komen. Ik was heel blij dat hij met België heeft gespeeld. Ik had een goeie babbel met Roberto Martínez. Ik kon me helemaal in zijn plannen vinden: eerste match tegen Gibraltar, dan 20 minuten tegen Griekenland. Heb ik niks op aan te merken." Door de terugkeer van Hazard valt Charly Musonda Junior naast de kern.