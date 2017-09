Tottenham-Belgen spelen binnenkort op een grasmat met...168 wieltjes

GVS

9/09/17 - 09u12

© rv.

video The Spurs bouwen volop aan een nieuwe tempel waarin ze - als alles volgens plan verloopt - volgend seizoen hun intrek nemen. Nog een hele poos wachten dus, maar dat de nieuwe arena een pareltje wordt, is nu al duidelijk. Zo nu en dan lost een fier Tottenham dan ook een indrukwekkend filmpje met de recentste ontwikkelingen. Zo ook nu.

En de nieuwe video gooit grote ogen. Want wie heeft ooit een voetbalveld op wieltjes gezien? Het nieuwe stadion zal ook gebruikt worden voor American footballmatchen, waar de laatste jaren steeds meer voor kunstmatige ondergronden wordt gekozen. Aangezien Tottenham enkel zuiver gras van de hoogste kwaliteit wenst, zijn er dus twee verschillende oppervlakten en zo ook terreinen nodig in de nieuwe tempel.



Geen probleem voor ontwikkelaar SCX. Een hele constructie van 3000 ton en met maar liefst 168 wieltjes is dé oplossing. Op deze manier rolt het voetbalplein over het American footballterrein. Dat allemaal automatisch, één druk op de knop tovert de arena helemaal om. Een knap staaltje technologie. Bekijk het indrukwekkend bouwwerk in onderstaande video.