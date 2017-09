Esteban Cambiasso hangt voetbalschoenen aan de haak

Bewerkt door: XC

8/09/17 - 20u28 Bron: Belga

© epa.

De Argentijn Esteban Cambiasso heeft een punt achter zijn actieve voetbalcarrière gezet. Dat kondigde het Griekse Olympiakos, zijn laatste club als speler, vandaag aan.

"Esteban, we bedanken je voor alles", stond er op het Twitter-account van de Griekse club van onder meer Björn Engels, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja-Ofoe en Silvio Proto te lezen.



De 37-jarige Cambiasso begon zijn professionele loopbaan in eigen land bij Independiente. Na één seizoen bij River Plate keerde hij vervolgens in 2002 terug naar Real Madrid, de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. Na twee seizoenen in Spanje verkaste de Argentijnse kuitenbijter naar Inter Milaan. Hij speelde er tien seizoenen, werd vijf keer Italiaans landskampioen en won in 2010 ook de Champions League met de Nerazzurri. Daarna sloot Cambiasso zijn carrière af met nog één seizoen in de Premier League bij Leicester City en twee seizoenen bij Olympiakos.



De 52-voudige Argentijnse international zal zich nu richten op een carrière als trainer.