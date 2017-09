Duel tussen Praet en Nainggolan uitgesteld wegens noodweer

Bewerkt door: XC

8/09/17 - 19u41 Bron: Belga

© getty.

De competitiewedstrijd tussen Sampdoria en AS Roma op de derde speeldag van de Italiaanse Serie A van morgenavond (20u45) is uitgesteld vanwege voorspeld noodweer, zo kondigden beide clubs aan.

In de regio van Genua worden zaterdagavond hevige weersomstandigheden verwacht en het gemeentebestuur van de Italiaanse havenstad zag zich genoodzaakt om 'oranje' alarm te slaan. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd tussen het Sampdoria en AS Roma ingehaald zal worden.



De volgende wedstrijd van het Roma van Radja Nainggolan is nu volgende week woensdag tegen het Atlético Madrid van Yannick Carrasco op de openingsspeeldag van de Champions League in het eigen Stadio Olimpico.