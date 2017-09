Perisic verlengt contract tot 2022 bij Inter - Broer van Benteke naar Cyprus

Door: redactie

8/09/17 - 16u31 Bron: Belga

© photo news.

Ivan Perisic (28) heeft zijn lot langer verbonden aan Inter Milaan. De Kroatische winger plaatste zijn handtekening onder een nieuw contract tot 30 juni 2022.

Perisic draagt het blauw-zwarte shirt sinds de zomer van 2015. Daarvoor voetbalde hij bij Roeselare, Club Brugge, Dortmund en VfL Wolsburg. Vorig seizoen was Perisic in 42 wedstrijden voor de 'nerazzurri' goed voor 11 goals en 12 assists. De Kroaat werd in het seizoen 2010-2011 topschutter in België met 22 treffers. Hij werd verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en vertrok daarna naar Dortmund.