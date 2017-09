Twee weken na verwijdering uit kern: Mignolet weer in doel bij Liverpool

Door: Kristof Terreur

8/09/17 - 14u29 Bron: HLNinEngeland

De doelmannenkwestie bij Liverpool kan weer naar bed. Jurgen Klopp bevestigde op zijn persconferentie nogmaals dat Simon Mignolet tegen Manchester City in doel staat. Dat de Duivel tegen Arsenal zijn plaats verloor, was maar voor één keer. Toch in de Premier League. Mogelijk wordt Loris Karius wel zijn doelman in de Champions League.

Klopp houdt dus woord. Na de topper tegen Arsenal, waarin hij Simon Mignolet vreemd genoeg in de tribune zette, suste de Duitse trainer al. "Zoek er niet te veel achter", zei Klopp toen. "Simon is een machine, mijn absolute nummer één. Honderd procent zeker. Tegen Man City staat hij opnieuw tussen de palen. Ten minste, als er niks gebeurt."



Dat bevestigde hij vanmiddag nogmaals in zijn persconferentie. De keeperskwestie op Liverpool is niet meer. Mignolet blijft Klopps nummer één. Of toch in de Premier League. In de Champions League heeft de trainer naar verluidt andere plannen. Mogelijk krijgt Karius daar zijn kans.



De bizarre verwijdering van Mignolet uit de kern beroerde Engeland twee weken geleden. Een concrete aanleiding om hem aan de kant te schuiven, was er immers niet. Geen blessure. Geen ziekte. Geen incident op training. Geen flater. Geen bod uit Italië. Klopp deelde Mignolet mee dat hij na vier wedstrijden in veertien dagen toe was aan rust. Vreemd. De doelman zelf dacht daar hetzelfde over. Mignolet had wel wat tegengoals geslikt de voorbije weken, maar had ook een penalty gepakt tegen Hoffenheim en kon voor geen enkel doelpunt echt met de vinger worden gewezen. Hij voelde zich opperbest. Vol vertrouwen na een sterk 2017 waarin hij bij de meesten de twijfels had kunnen bannen. Dat kreeg een klein deukje voor Arsenal, waar Klopp back-up Karius aan een stresstest onderwierp. Benieuwd hoe Mignolet morgen voor de dag komt op Manchester City. Lees ook Daar zijn de wespen van Jurgen Klopp

