Janssen vergezelt Van Persie in Fenerbahçe-aanval

8/09/17 Bron: Belga

De Nederlandse international Vincent Janssen verlaat Tottenham. De 23-jarige spits speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Fenerbahçe.

Op de clubwebsite meldt 'Fener' dat Janssen (15 caps, 7 goals) deze namiddag in Istanboel aankomt en dat de onderhandelingen daarna worden afgerond.



Janssen ruilde in de zomer van 2016 voor 20 miljoen euro AZ voor de Spurs. Bij het team van Rode Duivels Alderweireld, Dembélé en Vertonghen was hij vorig seizoen geen vaste waarde maar kwam hij toch aan zes goals en vier assists in 38 wedstrijden. Dit seizoen mocht de aanvaller van coach Mauricio Pochettino alleen tegen Chelsea even invallen.



Bij Fenerbahçe, de nummer drie van de voorbije Turkse competitie, wordt Janssen ploegmaat van zijn landgenoot Robin van Persie en Nabil Dirar (ex-Club Brugge en Westerlo). De Turken spelen dit seizoen geen Europees voetbal meer nadat in de play-offs van de Europa League het Macedonische FK Vardar twee keer te sterk bleek.