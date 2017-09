Boem! Courtois toont de spitsen even hoe het moet met prinsheerlijke volley op training

DMM

Zit bondscoach Roberto Martínez dadelijk weer met een 'spitsenprobleem'? Thibaut Courtois is zich alvast stevig aan het omscholen tot afwerker "pur sang'. De Chelsea-doelman liet op training de monden openvallen met een prinsheerlijke volley die via de onderkant van de lat in doel verdween.



De kans dat Courtois ooit oploopt als veldspeler is uiteraard zo goed als onbestaande. Maar als het op het WK in Rusland toch een prangertje mocht worden in de slotfase, doet de bondscoach er misschien geen kwaad aan om onze nationale doelman even mee voorin te sturen. Willen we dat bij deze afspreken?