Rafa Benitez mogelijk niet fit genoeg om zondag op bank te zitten bij Newcastle

Bewerkt door: PL

7/09/17 - 23u15 Bron: ANP

© getty.

Bij Newcastle United gaat het in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Swansea City niet over de fitheid van de spelers, maar over die van coach Rafa Benitez. De Spaanse trainer moet het duel mogelijk aan zich laten voorbijgaan.



Benitez (57) kampt met de naweeën van een operatie die hij tijdens de interlandperiode onderging, naar verluidt aan zijn rug. Hij zou zich begin deze week weer bij Newcastle melden, maar had te veel pijn om op het trainingsveld te staan.



Benitez laat de persconferentie in de aanloop naar het duel tegen Swansea over aan zijn assistent Francisco 'Paco' de Miguel Moreno. Volgens Engelse media is het onzeker of de coach zondag op de bank kan zitten.