Eleven Sports breidt aanbod uit met Chelsea TV, Frank Boeckx mee in analistenteam

Door: redactie

7/09/17 - 17u35

Eleven Sports heeft zijn voetbalaanbod uitgebreid met Chelsea TV, het officiële clubkanaal van Chelsea. De internationale sportzender heeft een meerjarige overeenkomst afgesloten met het officiële tv-kanaal van de club van Rode Duivels Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi. Chelsea TV wordt geprogrammeerd op Eleven Sports 3, dat beschikbaar is via Proximus en op de website en de app van Eleven Sports. Naast de integrale wedstrijden van de eerste ploeg en de reserveploeg toont het clubkanaal ook exclusieve interviews met de spelers en extra nieuwtjes vanuit de kleedkamer.



Eleven Sports werkt in België met bekende voetbalanalisten en co-commentatoren, zoals Gilles De Bilde, Bob Peeters, Stephane Demol, Franky Van der Elst en Wesley Sonck. Bij dat team maakt nu ook Anderlecht-doelman Frank Boeckx zijn opwachting.