Manchester City dreigt met rechtszaak tegen voorzitter La Liga

7/09/17 - 13u27 Bron: Belga

Javier Tebas. © getty.

Manchester City dreigt ermee klacht in te dienen tegen Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse La Liga. Die beschuldigde de eigenaars van de Premier League-club van "financiële doping".

Tebas verklaarde eerder dat er actie moet ondernomen worden tegen City en Paris Saint-Germain, die volgens hem van staatssteun genieten en de regels van de Financial Fair Play niet naleven. Hij zei tevens dat Girona, de promovendus in de Primera Division die voor 44,3 procent in handen is van de City-eigenaars, knoeit met de boekhouding. Zo zouden de vijf spelers die begin dit seizoen door Manchester City aan Girona werden uitgeleend met opzet ondergewaardeerd zijn.



"De verklaringen van de heer Tebas tonen aan dat hij slecht op de hoogte is. Ze zijn gedeeltelijk zelfs pure fictie", stelt City, in 2008 overgenomen door Abu Dhabi United Group. "De voetbalclub Manchester City en de City Football Group zullen juridisch advies inwinnen en op basis hiervan stappen ondernemen."