Bayern moet Alaba opnieuw een tijdje missen

7/09/17 - 13u21 Bron: Belga

© photo news.

Bayern München zal het even zonder linksachter David Alaba moeten doen. Dat bevestigde de Rekordmeister op haar website. Alaba liep dinsdag in een interland met Oostenrijk tegen Georgië (1-1) een enkelblessure op en moest nog voor rust vervangen worden.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat Alaba even buiten strijd is", laat Bayern weten op haar website. Voor Alaba is het de tweede blessure op korte tijd. De linksachter stond begin augustus ook even aan de kant met een heupblessure.



Goed nieuws was er voor Sebastien Rudy. De Duitse verdediger, deze zomer overgenomen van Hoffenheim, moest tijdens de 6-0-overwinning van Duitsland tegen Noorwegen ook geblesseerd vervangen worden, maar kon woensdag al opnieuw de trainingen hervatten in München. Hij kan normaal gezien zaterdag in de partij tegen zijn ex-club aantreden.



In de groepsfase van de Champions League neemt Bayern het op tegen Anderlecht. Volgende week dinsdag, op de eerste speeldag, trekken de Brusselaars naar Beieren. Op woensdag 22 november volgt de return in het Constant Vanden Stock-stadion.