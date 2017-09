Kristof Terreur

7/09/17

Het was maar om de hoop op te vullen door de vele afwezige internationals, maar Kylian Hazard (22) heeft in zijn eerste week bij Chelsea toch al een keertje mogen meetrainen met de grote jongens. De derde Hazard trainde op voorspraak van zijn broer al een tijdje mee met de U23 en kreeg uiteindelijk ook een contract. Via Woluwe, Zulte Waregem en Ujpest loop je daar dan plots tussen David Luiz en Marcos Alonso, twee vaste pionnen in de kampioenenploeg.