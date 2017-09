Handdrukje van 400 miljoen euro

Wouter Devynck

7/09/17 - 07u20

© Foto Rts.

Mbappé werd gisteren overigens officieel voorgesteld. In zíjn Parijs, waar hij geboren en getogen is. "Door hard te werken en met veel nederigheid kunnen we erin slagen veel trofeeën te pakken en de Champions League te winnen - de droom van de club", vertelde hij. Nochtans deed hij vorig seizoen met Monaco beter, door kampioen te worden vóór PSG, maar ook door de halve finale van de Champions League te bereiken, terwijl PSG al in de achtste finale werd uitgeschakeld. "Om eerlijk te zijn: ik wou wel blijven bij Monaco. Maar er is iets gebeurd, waardoor ik dan toch wou vertrekken", bleef hij mysterieus. "Nu, het was voor mij ook belangrijk om Frankrijk niet te verlaten na amper zes maanden op topniveau." Het duo kan morgenavond voor het eerst samen aan de aftrap komen in de uitmatch op Metz.