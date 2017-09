Leicester kan Silva pas in januari gebruiken na missen transferdeadline met 14 seconden

Door: redactie

6/09/17 - 13u52 Bron: Belga

© ap.

Leicester City kan de Portugese middenvelder Adrien Silva pas na Nieuwjaar inzetten, omdat het de transferdeadline zou gemist hebben met een luttele 14 seconden. Dat meldt de BBC. Om die reden keurde de Wereldvoetbalbond FIFA de transfer van de middenvelder niet goed. Silva zou overkomen van Sporting Lissabon voor zo'n 24 miljoen euro.

De Foxes registreerden de transfer van Adrien Silva veertien seconden na het verstrijken van de transferdeadline. De Engels kampioen van 2016 hoopte nog op clementie van de FIFA, maar kwam bedrogen uit. Leicester kan zo waarschijnlijk tot Nieuwjaar geen beroep doen op de Portugese international, die in 2016 in Frankrijk nog de Europese titel veroverde.



"We werken nog volop aan een oplossing", vertrouwde een woordvoerder van Leicester toen aan de BBC. "Hopelijk komt die er ook."



De 28-jarige Adrien Silva moet bij Leicester de opvolger worden van de naar Chelsea getransfereerde Danny Drinkwater. De 20-voudig Portugees international speelde in acht seizoenen bij Sporting 237 officiële wedstrijden. Tussendoor werd hij ook nog uitgeleend aan het Israëlische Maccabi Haïfa en het Portugese Academica. Silva stond vorig jaar in de basis in de EK-finale in en tegen Frankrijk.