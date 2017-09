PSG-voorzitter reageert op UEFA-onderzoek: "We hebben niets te verbergen"

Bewerkt door: PL

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi (links) met naast hem nieuwe aanwinst Kylian Mbappé. © afp.

"We hebben niets te verbergen". Dat zei Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG, vandaag op een persconferentie, nadat vorige week bekend raakte dat de UEFA een onderzoek heeft geopend naar de financiële huishouding van de Franse topclub in het kader van de Financial Fair Play, na de opzienbarende transfers van Neymar en Kylian Mbappé.

"We hebben heel veel vertrouwen in onze positie en onze rekrutering. De UEFA mag doen wat ze wil, maar we hebben alles gedaan op een transparante manier. We hebben niets verborgen, het is niet nodig iets te verbergen", aldus de PSG-voorzitter bij de voorstelling van de nieuwe spits Kylian Mbappé.



In de voorbije zomermercato haalde PSG Neymar bij FC Barcelona voor 222 miljoen euro. Mbappé kwam dan weer op huurbasis over van AS Monaco en zal op termijn 180 miljoen (waarvan 35 miljoen bonussen) kosten, als de aankoopoptie wordt gelicht. Het zijn de twee duurste transfers uit de geschiedenis.



Met haar onderzoek naar PSG wil de UEFA nagaan of de Franse topclub wel in orde is met de regels om break-even te draaien. Volgens het Financial Fair Play-principe mag een club immers niet meer uitgeven dan ze verdient.



"We respecteren alle UEFA- en FIFA-regels. Als andere clubs niet tevreden zijn, dan is dat niet ons probleem. Mijn aandacht gaat naar het bereiken van onze doelstellingen", besloot Al-Khelaïfi.

