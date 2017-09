"Lukaku? Ik denk dat hij nu 165 miljoen kost"

Door: Kristof Terreur

6/09/17 - 09u09 Bron: The Times

© getty.

85 miljoen euro, zonder bonussen, leek op 7 juli veel geld voor Romelu Lukaku. Maar de waanzinnige transfer van Neymar voor 222 miljoen euro heeft alles overhoop gegooid. Ook José Mourinho heeft er zijn mening over. In een zeldzaam one-on-one interview met The Times zegt hij: "Wij zijn erg slim geweest." En dus lijkt Lukaku nu een koopje.

Hij legt de nadruk op clever. Erg slim. United deed zijn transferbusiness in juli - Lindelöf, Lukaku en Matic - nog voor de transfermarkt ontplofte. Dat was een bewuste strategie. Eerst en vooral wilde Mourinho er zijn spelers liefst vanaf de start van de voorbereiding bij.



"Maar we voelden ook dat er iets op til was dat de markt voorgoed kon veranderen", zegt The Special One in een interview met The Times. Een gesprek waarin hij horlogemerk Hublot moet promoten, maar ook het voetbal aanraakt. "Normaal gezien kan je in de laatste weken koopjes doen op de markt, maar de miljoenendeal van Neymar heeft alles veranderd. In de negatieve zin toch wat betreft prijzen. Ik denk dat Lukaku op 31 augustus 165 miljoen zou hebben gekost in plaats van 85. Matic 80 miljoen. Als Pogba de duurste speler ter wereld was gebleven, dan zat Coutinho nu voor 110 miljoen bij Barcelona. Daar ben ik van overtuigd. Neymar heeft alles overhoop gehaald."



Mourinho is erg tevreden over Lukaku. Over zijn werklust, zijn leergierigheid en zijn efficiëntie. In zijn eerste vier matchen voor Man United scoorde hij vier keer. Dat is wat hij verwacht van een aanwinst van 85 miljoen. Een koopje lijkt het nu. Mourinho: "Wij zijn erg slim geweest."