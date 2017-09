Michael Verschueren herkozen als bestuurslid European Club Association

Bewerkt door: PL

5/09/17 - 13u07 Bron: Belga

© photo_news.

Michael Verschueren, lid van de raad van bestuur van RSC Anderlecht, is herkozen als lid van de executiveboard van de European Club Association. Dat heeft de ECA, de opvolger van de in 2008 opgedoekte G14, bekendgemaakt.

Bij de organisatie die de belangen van de Europese voetbalclubs behartigt, volgde Michael Verschueren in 2013 zijn vader Michel op. De voormalige Anderlecht-manager, die jarenlang bij de ECA aan de slag was en zich opwerkte tot derde vicevoorzitter bij de organisatie, meldt op Twitter dat zijn zoon 21 voorkeurstemmen achter zijn naam kreeg.



In het dagelijks bestuur zetelen naast Verschueren onder anderen FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu, Ed Woodward van Manchester United, Pedro López Jiménez van Real Madrid en Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax.



Juventus-voorzitter Andrea Agnelli werd aangeduid als nieuwe voorzitter van de ECA.