Barça-voorzitter: "Lionel Messi tekent binnen de maand nieuw contract"

5/09/17

Lionel Messi schudt Barça-voorzitter Bartomeu de hand. © epa.

Het nieuwe contract tot 2021 van Lionel Messi, in juli officieel bekendgemaakt door FC Barcelona, werd in juni door zijn vader en makelaar ondertekend. De Argentijnse superster zal dit binnen de maand ook zelf doen, zo zegt Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu in het dagblad 'Sport'.

Messi, van wie het vorige contract zou aflopen in juni 2018, heeft nog steeds niet zijn handtekening gezet onder de nieuwe overeenkomst, wat tot ongerustheid leidde bij de Barça-supporters. Die zagen begin augustus al met Neymar een topspeler vertrekken naar PSG.



"Alles is beslist en getekend", verzekert Bartomeu. "Er zijn drie contracten. Één met de Stichting Messi, ondertekend door de voorzitter van de Stichting en de broer van de speler. Verder is er een contract over de beeldrechten, ondertekend door zijn vader als beheerder van de Stichting. Ook de arbeidsovereenkomst werd ondertekend door zijn vader. Enkel de formele handtekening ontbreekt nog. We zijn er gerust in."



De 30-jarige Messi speelt al sinds 2000 voor FC Barcelona en is er met 510 doelpunten in 587 wedstrijden topschutter aller tijden. De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal won met de club acht landstitels en vier keer de Champions League.