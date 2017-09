Kruisbanden toch niet gescheurd: Robin van Persie spreekt zware blessure tegen

Bewerkt door: PL

Robin van Persie heeft dan toch niet de voorste kruisbanden van zijn linkerknie gescheurd. De 34-jarige spits van Fenerbahçe liep vorige week donderdag een lichtere kwetsuur op in het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Frankrijk. Van Persie moest zich daardoor wel afmelden voor de wedstrijd tegen Bulgarije en keerde terug naar zijn club in Istanboel.



De topschutter aller tijden van Oranje zou aanvankelijk de kruisbanden van zijn knie hebben gescheurd, maar daar is nu dus niets van aan. Van Persie sprak het nieuws zelf tegen op Twitter.