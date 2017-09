Kruisbanden gescheurd: Robin van Persie maanden out

Bewerkt door: PL

Robin van Persie heeft volgens Turkse media zijn kruisbanden gescheurd. De 34-jarige spits van Fenerbahçe liep vorige week donderdag in het WK-kwalificatieduel tegen Frankrijk een knieblessure op. Van Persie moest zich daardoor afmelden voor de wedstrijd tegen Bulgarije en keerde terug naar zijn club in Istanboel.



Daar is volgens diverse Turkse media uit onderzoek gebleken dat de topschutter aller tijden van Oranje de kruisbanden van zijn knie heeft gescheurd. Van Persie zou daarmee maanden uit roulatie zijn. De aanvaller maakte tegen de Frankrijk juist zijn rentree bij Oranje na twee jaar afwezigheid. Zijn club en zaakwaarnemer waren niet direct bereikbaar voor commentaar.