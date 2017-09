Silvio Proto: "Heb zelf deel van transfersom betaald om te kunnen vertrekken bij KV Oostende"

Bewerkt door: PL

5/09/17 - 08u38 Bron: La Dernière Heure

© olympiacos.org.

Silvio Proto is door een gelukkig toeval bij Olympiakos terechtgekomen, zo getuigt de doelman in een interview met La Dernière Heure. Bovendien heeft Proto, die in rumoerige omstandigheden vertrok bij KV Oostende, een deel van zijn transfer zelf betaald.

"De manier waarop ik bij Olympiakos ben beland, kan je inderdaad toevallig noemen", zegt Proto. "Toen Guillaume Gillet getekend had bij Olympiakos, heb ik hem gebeld om hem geluk te wensen. Hij zat net op restaurant met Mogi Bayat. Mogi nam de telefoon over en legde uit dat Besnik Hasi (coach van Olympiakos, red.) nog een tweede doelman zocht. Hij vroeg me of ik geïnteresseerd was. Daarna heeft Besnik zelf me gebeld om de situatie uit te leggen. Ik heb hem geantwoord dat ik klaar was om af te komen."



Moment waarop de relatie tussen Proto en KV Oostende vertroebelde. "Toen ik vorige zomer onderhandelde over een transfer naar Oostende, zei mijn makelaar Jacques Lichtenstein dat de club geen stokken in de wielen zou steken als er zich een mooie opportuniteit aanbood. Olympiakos is toch een mooie opportuniteit voor iemand van 34 jaar als ik. Ik was er dus van overtuigd dat Oostende me ging laten gaan, zeker gezien ik gratis was overgekomen van Anderlecht. Marc Coucke zei me echter dat hij mij onmogelijk gratis kon laten vertrekken. Hij wilde mij eigenlijk gewoon liever niet laten gaan. Daarom heb ik zelf maar een deel van de transfersom betaald. Mogi Bayat liet zijn commissie vallen, Olympiakos betaalde de rest."



Oostende beweert dat Proto zijn transfer heeft geforceerd door zich onmogelijk te gedragen, een aantijging die de doelman - die naar de B-kern werd verwezen - weerlegt. "Het zijn valse beschuldigingen. Ik trainde met de B-kern. Door mijn contacten met Olympiakos had ik Oostende aangeraden om nog een nieuwe doelman aan te werven. Toen Mike Van Hamel arriveerde, vond ik de vraag om met de B-kern te trainen alleen maar logisch, niets om een schandaal van te maken."