William Vainqueur vindt onderdak bij Antalyaspor

4/09/17 - 21u16 Bron: Belga

In Turkije is de transfermarkt nog open tot zaterdagavond en daarvan profiteerde Antalyaspor om William Vainqueur (ex-Standard) aan te trekken. De Franse middenvelder komt over van AS Roma en tekende in Antalya een contract voor drie seizoenen.