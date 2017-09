Klopp laat Coutinho ophalen met privéjet en zet hem straks gewoon weer aan het werk met CL-selectie

DMM

Worden de plooien tussen Liverpool en Philippe Coutinho de komende weken gladgestreken? Het heeft er alle schijn van. Coach Jürgen Klopp heeft de Braziliaan alvast opgenomen in zijn 25-koppige selectie voor de Champions League.

Na de ellenlange transfersoap rond Philippe Coutinho probeert Liverpool zijn Braziliaans goudhaantje met een charmeoffensief weer tevreden te stellen. De middenvelder liep een droomtransfer naar Barcelona mis nadat 'The Reds' een ultiem bod van een kleine 200 miljoen euro hadden geweigerd.



Tijdens de interlandbreak voetbalt Coutinho momenteel de zorgen van zich af en dat is ook Jürgen Klopp niet ontgaan. De Duitse coach van Liverpool wil de Braziliaan na het WK-kwalificatieduel tegen Colombia met een privéjet weer naar Engeland overvliegen om daar zo snel en rustig mogelijk aan zijn comeback bij 'The Reds' te werken.



Klopp nam Coutinho ook al op in zijn lijstje met 25 namen die straks voor Liverpool zullen deelnemen aan de Champions League. Daarin neemt de ploeg van Simon Mignolet het op 13 september een eerste keer op tegen Sevilla.



Voor Coutinho zelf komt er zo hopelijk een einde aan enkele turbulente weken. De spelverdeler scoorde afgelopen weekend nog voor de Braziliaanse Seleçao en liet daarbij zijn emoties de vrije loop. Hopelijk kan hij zich nu weer voor de volle 100% op het spelletje concentreren. Jürgen Klopp zou het alleszins graag zien gebeuren.