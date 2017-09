Advocaat: "Nog steeds van mening dat we deze groep kunnen doorkomen"

Bewerkt door: PL

2/09/17 - 19u12 Bron: ANP

© anp.

De Nederlandse bondscoach Dick Advocaat heeft in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Bulgarije een krachtig signaal afgegeven. Twee dagen na de ontluisterende nederlaag tegen Frankrijk (4-0) zette hij zijn ploeg openlijk op scherp, door een beroep te doen op het eergevoel van de internationals.

"We moeten stoppen met praten over Frankrijk en niet te veel terugdenken aan die wedstrijd", zei Advocaat op krachtige toon. "Als de spelers nog steeds in een wak zitten, hoeven we tegen Bulgarije eigenlijk niet meer te spelen. Maar je kan na drie dagen toch wel weer 100 procent gas geven? Dat moeten ze morgen laten zien. Ik verwacht zonder meer revanche. Ze moeten zich revancheren op zichzelf, ook voor onze fans. Dat betekent winnen. Hoe, dat is totaal niet belangrijk. Althans, dat vind ik."



Oranje kan zich eigenlijk enkel nog plaatsen voor het WK als de laatste drie wedstrijden, tegen Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden, allemaal worden gewonnen. Het liefst met flink wat doelpunten verschil, want het doelsaldo kan ook nog van belang zijn als twee landen met evenveel punten eindigen.



"Iedereen verwachtte dat we zouden verliezen van Frankrijk, dat wilden we graag logenstraffen. Maar dat is niet gelukt, zij waren gewoon beter dan wij", erkent Advocaat. "Nu spelen we tegen landen waarmee we ons kunnen meten. Ik ben daar niet zo bang voor. We zijn nog steeds van mening dat we goed genoeg zijn om deze groep door te komen. Ik ben ervan overtuigd dat we morgen tot het gaatje gaan om te winnen. We willen toch met elkaar naar Rusland? Dan moet het niet zo moeilijk zijn om 90 minuten alles te geven."