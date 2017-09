Barcelona onthult waarom transfer Coutinho niet doorging

Bewerkt door: XC

FC Barcelona heeft onthuld waarom de Catalaanse club er deze zomer niet in slaagde Philippe Coutinho los te weken van Liverpool. De vraagprijs voor de Braziliaanse middenvelder was gewoonweg te hoog, zei sportief directeur Albert Soler op een persconferentie. "Liverpool vroeg een absurd bedrag van 200 miljoen euro en uiteraard gingen we daar niet in mee", aldus Soler.

Coutinho had bij Liverpool aangedrongen op een vertrek naar Barça, maar de Engelse club van trainer Jürgen Klopp gaf de speler al snel te kennen dat hij niet weg mocht. De 'Reds' wezen drie keer een verhoogd bod af. "Op de laatste dag van de transferperiode kwam de eis van 200 miljoen euro, maar aan die manier van onderhandelen, waarbij de clubs het niet meer voor het zeggen hebben, doen we niet mee."



Barcelona heeft deze zomer wel meer dan 100 miljoen euro betaald aan Borussia Dortmund voor Ousmane Dembélé. Paris Saint-Germain was bereid Neymar van de Catalanen te kopen voor 222 miljoen euro.



Technisch directeur Roberto Fernandez kwam ook nog terug op de situatie van Rode Duivel Thomas Vermaelen. "Thomas kan nuttig voor ons team zijn", aldus Fernandez. "Hij is vorig seizoen verhuurd aan Roma en speelde daar niet zoveel (12 matchen, 609 minuten, nvdr.), maar de coach heeft me verteld dat hij heel blij met hem is. We hebben dus ook vertrouwen in hem."



Met Neymar mag dan een topspeler vertrokken zijn, met de absolute ster Lionel Messi werd wel een akkoord gevonden voor een contractverlenging. Maar het is opvallend dat - ondanks dat het akkoord met Messi al van juli dateert - het contract nog steeds niet getekend werd. "Daar maken we ons geen zorgen over", aldus Soler. "De validatie blijft even uit, maar de overeenkomst blijft nog steeds staande."