Real Madrid heeft er straks een dubbele wereldkampioen als erelid bij

2/09/17 - Bron: AD.nl

De Spaanse autocoureur Fernando Alonso is uitgenodigd in de presidentiële box van stadion Bernabéu, de voetbaltempel van Real Madrid. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 zal daar door de huidige voorzitter Florentino Pérez worden benoemd tot erelid van de roemruchte Madrileense club.