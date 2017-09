Loïc Remy verlaat Chelsea voor Las Palmas

Bewerkt door: PL

De Franse aanvaller Loïc Remy verlaat Chelsea en tekent als transfervrije speler een contract voor twee seizoenen bij Las Palmas. Dat bevestigden beide clubs op de slotdag van de Spaanse zomermercato.

De 30-jarige Remy streek in 2014 neer op Stamford Bridge, maar raakte onder José Mourinho en Guus Hiddink niet verlost van zijn bankzittersstatuut. Ook bij Antonio Conte was de Fransman overbodig, waardoor hij vorig seizoen uitgeleend werd aan Crystal Palace. Door blessureleed kwam hij echter niet veel aan spelen toe. Eerder speelde hij voor zijn jeugdclub Olympique Lyon (2006-2008), Lens (2008), Nice (2008-2010), Marseille (2010-2013), QPR (2013) en Newcastle (2013-2014).



In 47 wedstrijden voor Chelsea scoorde hij 12 doelpunten en gaf hij 3 assists. Vooral bij Marseille (111 matchen, 42 doelpunten, 13 assists) maakte Remy furore.