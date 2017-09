UEFA opent onderzoek naar financiële huishouding PSG

Bewerkt door: PL

De UEFA heeft een onderzoek geopend naar de financiële huishouding van PSG. De Europese voetbalbond wil te weten komen of de Franse topclub niet in strijd handelt met de bestaande regels van de Financial Fairplay.

PSG, dat in handen is van een financieringsmaatschappij uit Qatar, smeet de afgelopen maanden met miljoenen. De kapitaalkrachtige club verzekerde zich voor 222 miljoen euro van de komst van Neymar (FC Barcelona). Donderdag rondde PSG dan weer de komst van Kylian Mbappé af. De Parijse club huurt het toptalent tot medio 2018 van Monaco. Daarna kan hij tot de zomer van 2022 een contract ondertekenen bij PSG. Met de overgang van de Franse international is naar verluidt een bedrag gemoeid van 135 miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen tot 180 miljoen.



Waarnemers dachten gisteren al dat PSG een onderzoek van de UEFA vreesde. Om die reden zou Mbappé niet meteen gekocht zijn, zodat de enorme investering op die manier in het volgende boekjaar valt. Europese voetbalclubs moeten zich van de UEFA aan allerlei financiële regels houden. In het kort komt het er op neer dat ze op lange termijn niet meer geld mogen uitgeven dan dat er binnenkomt. Ook mag een club niet meer dan 70 procent van de omzet aan spelerskosten betalen.



Uitsluiting

FC Barcelona zei na het vertrek van Neymar al zeker te weten dat PSG zich niet aan de regels van de Financial Fairplay houdt. De onderzoekskamer van het financieel controleorgaan van de UEFA zal alle transferdocumenten de komende maanden nu nauwkeurig doornemen. Tot het onderzoek is afgerond, onthoudt de UEFA zich van commentaar. Indien een club de Financial Fair Play-regels overtreedt, kan ze uitgesloten worden uit de competities van de UEFA, waaronder de prestigieuze Champions League. In 2014 kreeg PSG al eens een sanctie van de UEFA.