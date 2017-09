Winkels hopen op mirakel Oranje: "Supermarkten huilden tranen met tuiten tijdens Frankrijk - Nederland"

Bewerkt door: PL

1/09/17

Niet alleen supporters hopen op een ontsnappingsroute richting het WK in Rusland voor het Nederlands elftal. Ook winkelketens kijken hoopvol naar de thuiswedstrijd tegen Bulgarije van komende zondag. Loopt Oranje het WK mis, dan kost dat sommige sectoren veel geld. Supermarkten hebben bijvoorbeeld tijdens Frankrijk - Nederland "tranen met tuiten zitten huilen", zegt de Nederlandse retaildeskundige Paul Moers.

Van de Nederlandse supermarkten is geweten dat het WK 2014, waar Oranje derde werd, 54 miljoen euro aan extra inkomsten opleverde. Moers verwacht dat als Oranje het WK definitief misloopt, er een vergelijkbaar bedrag op tafel blijft liggen. "Er wordt ongelooflijk veel gegeten en gedronken tijdens zo'n toernooi. Mensen gaan bij elkaar de wedstrijden kijken."



Bij een falen van Oranje zullen de supermarkten proberen de misgelopen inkomsten enigszins te compenseren. "Ze kunnen bijvoorbeeld Halloween promoten, maar dat haalt het natuurlijk niet bij een WK."



Behalve supermarkten halen ook slijterijen minder omzet. "Maar de meeste mensen drinken toch bier en halen dat bij de supermarkt." Verder kunnen elektronicaketens een extra verkoop van televisies in de maanden voor het WK wel vergeten.



Het Nederlandse voetbal verliest aan waarde als na het EK 2016 ook het WK van volgend jaar wordt gemist, stelt sportconsultant Frank van den Wall Bake. "Dat is slecht voor de televisierechten, voor de aantrekkelijkheid van Nederlandse spelers en coaches, voor de bedragen die de KNVB kan krijgen voor oefenduels", somt hij op. "Maar uiteraard ook voor de fans die toch een zekere mate van interesse verliezen."



Ook sponsors kunnen hun interesse verliezen, waarschuwt Van den Wall Bake. "Rusland is dichtbij, dus daar zouden best veel sponsors relaties mee naartoe nemen. Als dat niet doorgaat, kunnen ze denken: 'we gaan eens kijken of we iets anders kunnen gaan doen'."