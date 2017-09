Olympiakos stelt Silvio Proto voor

PL

Olympiakos heeft zijn nieuwste aanwinst Silvio Proto voorgesteld. Op de website van de Griekse topclub poseert de 34-jarige doelman in zijn nieuwe outfit, beide duimen omhoog. Proto had bij KV Oostende nog een contract tot 2020, maar stuurde de voorbije dagen nadrukkelijk aan op een transfer. Gisteren, op 'Deadline Day', kwam zijn wens uit. Proto komt bij Olympiakos heel wat oude bekenden tegen. Besnik Hasi, zijn ex-coach bij Anderlecht, is er trainer. Vadis Odjidja, Guillaume Gillet en Björn Engels kent de doelman nog als ploegmaat of tegenstander uit de Belgische competitie.