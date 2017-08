Jason Denayer krijgt warm onthaal van fans Galatasaray

Door: redactie

31/08/17 - 10u46

© Screenshot.

video

Jason Denayer heeft een warm onthaal gekregen bij zijn aankomst in Istanboel. De Rode Duivel speelt de komende maanden voor Galatasaray, dat hem net als in het seizoen 2015-2016 huurt van Manchester City. Op de luchthaven stonden tientallen supporters Denayer op te wachten. De komst van de verdediger geeft de fans van 'Gala' mogelijk nieuwe moed. Europees voetbal is voor de Turkse topclub namelijk niet weggelegd dit seizoen. Galatasaray sneuvelde al in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Zweedse Östersunds FK.