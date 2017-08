Ex-spelers van Manchester United en Barça eren terreurslachtoffers met voetbalwedstrijd

Door: redactie

30/08/17 - 17u55

Ruud van Nistelrooy (links) komt in actie. © afp.

Voormalige topvoetballers van Manchester United en Barcelona spelen zaterdag op Old Trafford een wedstrijd als eerbetoon aan terreurslachtoffers. Beide steden werden dit jaar getroffen door een aanslag.

"Manchester is van nabij in aanraking gekomen met de vernietigende kracht van het terrorisme en we begrijpen hoe moeilijk het is voor de inwoners van Barcelona om het hoofd op te richten na de recente gebeurtenissen", zei Bryan Robson, oud-captain van United en trainer van de Manchester-legendes, woensdag op een persconferentie. "We moeten onze sport aangrijpen om mensen te verenigen. Samen staan we sterk tegen elke vorm van terreur."



Onder meer Edwin van der Sar, Park Ji-Sung en Ruud van Nistelrooy tekenen present bij Manchester United. Voor Barcelona treden onder meer Eric Abidal, Edgar Davids en Patrick Kluivert aan. De wedstrijd zal beginnen met een minuut stilte, en de voetballers zullen een zwarte band dragen en spelen met de woorden MANCHESTER en BARCELONA (in hoofdletters) op hun shirt.



Op 22 mei kwamen 22 personen om het leven bij een zelfmoordaanslag na een concert in Manchester. Twee weken geleden reed een busje in op het publiek dat over de bekende Rambla van Barcelona wandelde. In totaal vielen bij de terreur in Catalonië zestien slachtoffers, onder wie een Belgische vrouw.