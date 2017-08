"Geen enkele speler is 100 miljoen euro waard", vindt Bayern-preses Hoeness

YP

Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern München, heeft weinig begrip voor de steeds hoger oplopende transfersommen voor topspelers. In een interview met Bild uit hij vandaag kritiek op de recordbedragen die vandaag worden neergeteld, met de 222 miljoen voor Neymar als uitschieter.

"Het is mijn overtuiging dat geen enkele speler in de wereld meer waard is dan 100 miljoen euro. Ik zou geen enkele speler voor 100 miljoen euro willen kopen, ook al had ik het geld. Dat is simpelweg te veel geld voor mij", zegt de sterke man van de Duitse Rekordmeister.



Neymar brak deze zomer alle records door voor liefst 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG te verhuizen. Barça gaf daarna 105 miljoen euro uit om Ousmane Dembele over te nemen van Borussia Dortmund.



"Voor zover ik weet is Neymar geen betere voetballer geworden door die nieuwe transfersom", gaat Hoeness verder.



Hoewel Bayern München dus geen al te gekke bedragen op tafel zal leggen om toppers binnen te halen, blijft Hoeness ambitieus. "Het is ons doel om de Champions League te winnen zonder zotte transfers. Dat zou mijn droom zijn", besluit hij.