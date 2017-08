PL

30/08/17 - 08u00 Bron: The Mirror/transfermarkt.de

Stevan Jovetic (links) en Marseille-voorzitter Jacques-Henri Eyraud zaten op dezelfde helikoptervlucht. © photo news.

De zomermercato zit er bijna op, maar de strafste transferstory is voor de laatste dagen bewaard gebleven. In de hoofdrol: Marseille-voorzitter Jacques-Henri Eyraud.

De president van l'OM reisde vorig weekend met een helikoptervlucht af naar Monaco, voor het uitduel van zijn club. Toevallig ook aan boord: Stevan Jovetic, de spits van Inter Milaan, die sterk in de belangstelling stond van Marseille.



Eyraud en Jovetic geraakten met elkaar aan de praat over voetbal. "Weet je, een zekere Jovetic gaat binnenkort een contract bij ons tekenen", richtte de Marseille-voorzitter zich tot zijn gesprekspartner, niet wetende dat het Jovetic himself was die naast hem zat. De Montenegrijnse spits keek even verbaasd op en had vervolgens een pijnlijke boodschap voor Eyraud in petto. "Euh, Stevan Jovetic, dat ben ik. En ik sta op het punt een contract te tekenen bij AS Monaco, om er Kylian Mbappé op te volgen."



Een duidelijk misnoegde Eyraud hoorde het in Keulen donderen en maakte Jovetic vervolgens diets dat hij verwacht werd voor medische tests in Marseille. Volgens de voorzitter had Jovetic zijn woord gegeven aan l'OM. De 27-jarige spits liet er zich weinig aan gelegen en tekende dinsdag een contract tot 2021 bij AS Monaco. Of hoe je je als voorzitter belachelijk maakt bij een spits die je wil transfereren.