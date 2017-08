Aanslag op spelersbus Dortmund is poging tot moord

Bewerkt door: PL

De Duitse justitie beschouwt de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund op 11 april als een poging tot moord. De verdachte, de 28-jarige Rus Sergej V. moet zich voor de rechter verantwoorden voor 28 gevallen van poging tot moord, evenveel als de spelersbus inzittenden telde.

Van terreur is geen sprake en de verdachte handelde alleen. Zijn motief was eenduidig: geldgewin. W. wilde speculeren op een koersval van het aandeel van Borussia Dortmund na de aanslag. Hij had explosieven in een haag gehangen en bracht die vanop afstand tot ontploffing toen de bus passeerde. Er vielen twee gewonden, een agent en Dortmund-speler Marc Bartra, die meerdere weken geblesseerd zou blijven.



De spelersbus was op weg van het hotel naar het stadion, waar Dortmund in de kwartfinale van de Champions League tegen AS Monaco zou spelen. De wedstrijd werd na de aanslag een dag uitgesteld. Sergej V. werd niet lang na de aanslag opgepakt in Rottenburg am Neckar, waar hij woont.