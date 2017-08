Eenmalig Schots international wordt na avondje stappen met onderkoelingsverschijnselen uit rivier gevist

MH

28/08/17 - 15u09 Bron: ANP

Archiefbeeld van Gary MacKay-Steven, die eerder ook voor Celtic uitkwam © photo news.

Een avondje stappen in Glasgow eindigde voor aanvaller Gary MacKay-Steven van Aberdeen in de rivier de Kelvin. De brandweer moest de Schotse voetballer met onderkoelingsverschijnselen uit het water vissen.

De 26-jarige Mackay-Steven won zaterdag een spektakelmatch tegen Patrick Thistle met 4-3. Na afloop bezocht de eenvoudig Schots international met een teamgenoot een nachtclub, maar nadien liep het grondig fout. De brandweer kreeg zondagochtend een alarmmelding over een man te water ter hoogte van de Benalder Bridge. Het bleek om Mackay-Steven te gaan.



De speler moest opwarmen in het ziekenhuis, maar is inmiddels thuis en herstelt goed. Dat liet zijn club weten.