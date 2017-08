Barcelona haalt met Ousmane Dembélé opvolger van Neymar

Door: redactie

25/08/17 - 17u00

© rv.

FC Barcelona heeft met Ousmane Dembélé de vervanger van Neymar beet. De Franse vleugelaanvaller komt voor 105 miljoen euro, exclusief bonussen, over van Borussia Dortmund en tekende in Camp Nou een contract voor vijf seizoenen. Dat maakte Barça bekend op zijn website.

Barcelona liet ook een opstapclausule van liefst 400 miljoen euro opnemen in de overeenkomst van de twintigjarige Dembélé. Volgens Spaanse media zou het transferbedrag inclusief bonussen oplopen tot 150 miljoen euro. De Franse international (7 caps) wordt zo na Neymar (222 miljoen euro) de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. Het transferbedrag van 105 miljoen euro is evenveel als de prijs die Manchester United vorig seizoen op tafel legde voor Paul Pogba.



"Dembélé is een van de grootste talenten ter wereld. De Franse flankspeler staat bekend voor zijn snelheid, veelzijdigheid en capaciteit om het spel uit elkaar te rukken. Hij toonde eerder al zijn kunnen bij Rennes en Dortmund", laat Barcelona in een persbericht optekenen. "Hij kan op beide flanken uit de voeten en heeft een goede dribbel in huis. Vorig seizoen realiseerde hij in de Bundesliga 103 gelukte dribbels, niemand deed beter. Vorig seizoen scoorde Dembélé in 49 wedstrijden tien doelpunten. Hij gaf ook twintig assists, slechts twee spelers in Europa deden beter."



Dembélé genoot zijn jeugdopleiding bij Stade Rennes en tekende vorig seizoen bij de Borussen, die zo'n 12 miljoen euro betaalden voor de Franse dribbelkont.



De Catalaanse grootmacht flirtte al een tijdje met Dembélé, die bij Barcelona de naar PSG vertrokken Neymar moet doen vergeten. Dembélé werd bij Dortmund al een tijdje geschorst, omdat hij zonder toestemming een training oversloeg om een transfer naar Barça te forceren. Vorige week verklaarden de Catalanen al dat de transfer bijna rond is. Ook de Braziliaanse middenvelder Philippe Coutinho, momenteel nog onder contract ligt bij Liverpool, zou op komst zijn. Eerder haalde Barcelona Nelson Semedo, Gerard Deulofeu, Marlon en Paulinho naar Camp Nou.