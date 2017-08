Juventus moet het een maand zonder Marchisio doen

Door: redactie

25/08/17 - 14u38

Marchisio. © photo news.

Juventus kan in de maand september geen beroep doen op Claudio Marchisio. De Italiaanse international blijft last hebben van zijn linkerknie en laat zich opereren.

De 31-jarige Marchisio liep de knieblessure in april vorig jaar op, en stond toen al een half jaar aan de kant. Tegen Cagliari dit weekend tijdens de eerste speeldag van de Serie A speelde Marchisio mee, maar nadien kreeg hij toch weer last.



Marchisio mist sowieso de competitiewedstrijden tegen Genoa en Chievo, en de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. Met de Italiaanse ploeg moet hij de topper tegen Spanje (2 september) in de WK-kwalificatiecampagne aan zich voorbij laten gaan.