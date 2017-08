Veteranen Van Persie en Villa opnieuw international - Neuer niet in Duitse selectie

Door: redactie

25/08/17

Robin van Persie is terug bij het Nederlands elftal. Bondscoach Dick Advocaat heeft de topscorer aller tijden van Oranje opgenomen in zijn selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (31 augustus) en Bulgarije (3 september). De 34-jarige aanvaller van Fenerbahçe speelde zijn laatste interland op 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen.

Van Persie viert rentree bij Oranje

"Ik denk dat hij nog steeds een van de beste aanvallers is die we hebben", zei Advocaat over Van Persie. "Daarom is hij er nu opnieuw bij. Hij was een beetje aan het kwakkelen met zijn fitheid, maar ik denk dat hij nog steeds een goede bijdrage kan leveren. Daarom is hij erbij."



Oranje heeft in zijn groep drie punten achterstand op Frankrijk en Zweden en is eigenlijk alleen gebaat bij twee overwinningen, te beginnen in Stade de France in Parijs. "Ik denk dat het zeker mogelijk is", zei Advocaat daarover. "We zullen vanuit een goede organisatie gaan spelen en hebben aanvallende kwaliteiten. Dan is alles mogelijk. Rosenborg kan zo ook van Ajax winnen."