Ibra toont in episch filmpje hoe fel hij lichaam afpeigerde om concurrent van Lukaku te kunnen worden: "Hij belde: 'bro, mag ik de '9' dragen?'"

video De mentor of de concurrent, wat wordt Zlatan Ibrahimovic nu eigenlijk van Romelu Lukaku bij Manchester United? De tomeloze ambitie van de Zweed kennende zal hij toch vooral zélf willen schitteren in het 'Theatre of Dreams'. In een straf filmpje dat de 35-jarige spits deelde op Instagram, is alvast te zien hoe fel hij zijn lichaam heeft afgebeuld om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren op het allerhoogste niveau.