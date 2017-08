Klopp schittert op persconferentie: "Aan onderhandelingstafel dacht ik vaak: 'WTF'"

XC

Liverpool zit na enkele jaren afwezigheid opnieuw in de trommel tijdens de loting voor de poulefase van de Champions League. Door hun ticket voor het kampioenenbal kon de Engelse club zijn positie aan de onderhandelingstafel versterken, maar dat zou volgens Jürgen Klopp geen rol mogen spelen. Zo blonk de Duitse trainer andermaal uit op een persconferentie, naar aanloop van het competitieduel tegen Arsenal. "Spelers met wie we onderhandelden vertelden vaak: 'Als jullie Champions League spelen, dan ben ik geïnteresseerd.' Toen ik dat hoorde dacht ik: 'WTF'. Het is jouw taak om ons te kwalificeren."