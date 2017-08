Agent eist ongewild hoofdrol op tijdens voetbalmatch (waarna hij het zelf nog wat hilarischer maakt)

TLB

video Opvallend beeld tijdens de wedstijd tussen SinopSpor en Amasyaspor in de Turkse bekercompetitie. Zo'n tien minuten voor affluiten moest de partij even worden onderbroken toen het veld plots betreden werd door... een agent.

De man in kwestie was aan het telefoneren en blijkbaar had hij daardoor niet opgemerkt dat er een voetbalwedstrijd aan de gang was. Toen dat wél het geval was, pakte hij uit met een hilarische reactie, waarmee hij zich leek te verontschuldigen bij de lijnrechter. Voor de volledigheid: SinopSpor won de match met 4-2.