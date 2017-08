Alexis Sanchez weer fit voor topper tegen Liverpool

Bewerkt door: PL

24/08/17 - 13u02 Bron: ANP

© getty.

Arsenal kan zondag in de topper tegen Liverpool opnieuw beschikken over Alexis Sanchez. De Chileense aanvaller ontbrak de eerste weken van dit seizoen vanwege een spierblessure, maar is inmiddels weer fit. "Alexis heeft heel hard gewerkt en is nu inzetbaar", zegt Arsenal-coach Arsène Wenger. "Hij oogt scherp."



Sanchez bereikte deze zomer met Chili de finale van het toernooi om de Confederations Cup, waarin Duitsland net te sterk was (0-1). De Chileen is al wekenlang het middelpunt van transfergeruchten. Zijn contract bij Arsenal loopt volgend jaar af en hij weigert vooralsnog te verlengen. Sanchez, vorig seizoen topscorer van Arsenal in de Premier League met 24 doelpunten, wordt in verband gebracht met onder meer PSG en Manchester City.



"Alexis laat zich daardoor niet afleiden, hij is al die geruchten wel gewend", aldus Wenger, die nog niet weet of hij Sanchez zondag op Anfield direct laat starten.