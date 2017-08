Jonge Belg Verlinden maakt zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Stoke City, ook Depoitre komt in actie

Kristof Terreur

23/08/17 - 23u24 Bron: @HLN in Engeland

Verlinden (rechts) op een archiefbeeld. © photo news.

De kop is eraf. Thibaud Verlinden, de 18-jarige zoon van Dany, heeft zijn officiële debuut gemaakt voor Stoke City. Bij een 3-0 voorsprong tegen derdeklasser Rochdale mocht hij 20 minuten voor tijd invallen. De flankspeler toonde zich meteen met een schot. Verlinden doorliep zijn jeugdopleiding, maar tekende in 2015, op zijn zestiende, bij Stoke. Daar lopen ze hoog met hem op. Vorig seizoen werd hij geremd door een blessure.

Ook Depoitre viert debuut

Ook Laurent Depoitre maakte vanavond zijn debuut, in her shirt van Huddersfield Town. De Terriërs plaatsten zich voor de derde ronde van de Engelse League Cup. Tegen derdeklasser Rotherham United won Huddersfield niet zonder moeite met 2-1.



Depoitre kwam nog niet aan spelen toe in de Premier League, maar in de League Cup kreeg hij wel een eerste basisplaats van coach David Wagner. De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Huddersfield toen Semi Ajayi de bezoekers uit Rotherham al in de eerste minuut op voorsprong bracht. Dankzij twee snelle doelpunten van Philip Billing (52.) en Joe Lolley (55.) in het begin van de tweede helft, bekert Huddersfield toch een ronde verder. Depoitre speelde de volledige wedstrijd.