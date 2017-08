Vercauteren wordt geen trainer van de Egyptische topclub Zamalek

Door: redactie

23/08/17 - 20u42

© belga.

Franky Vercauteren (60) zal niet aangesteld worden als de nieuwe trainer van het Egyptische Zamalek. Er werd geen akkoord bereikt. Maandag leek alles in kannen en kruiken te zijn en was er een principeakkoord tussen beide partijen, maar de deal is nu toch afgesprongen.