City Football Group, organisatie achter Manchester City, wordt medeaandeelhouder Girona

23/08/17 - 20u15 Bron: Belga

Vorige week won Girona nog een oefenduel van Manchester City © getty.

Girona FC heeft vandaag bekendgemaakt dat de City Football Group medeaandeelhouder geworden is van de Spaanse voetbalclub. De City Football Group is de eigenaar van het Engelse Manchester City, maar ook van het Amerikaanse New York City en het Australische Melbourne City.